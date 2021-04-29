Kayıt
16:56 29 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    TFF'den Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1042585936_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_58a797c46d1c7d58029dc728f554e3c6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104291044386487-tffden-fatih-terimin-aciklamalarina-yanit/

    TFF, Fatih Terim'in maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili, “Terim'in Başkan Vekili Mehmet Baykan ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur. Hatırlatmak isteriz ki, müsabakalara ilişkin disiplin sevkleri, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalara cevap verdi.

    TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

    • "Galatasaray A.Ş. ile İttifak Holding Konyaspor arasında dün akşam oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur. Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, müsabakalara ilişkin disiplin sevkleri, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılmaktadır.
    • Fenerbahçe A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. arasında 25.04.2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında Kasımpaşa A.Ş. analistinin Fenerbahçe A.Ş. İdari Direktörü Emre Belözoğlu'na yönelik sözleri olduğu, aynı esnada Emre Belözoğlu'nun sözlü olarak karşılık verdiği, Fenerbahçe A.Ş. Antrenörü Volkan Demirel'in bahsi geçen analistin bulunduğu tribüne çıkmak istediği rapor edilmişse de, bu eylemlerin yatıştığı ve yapılan söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından değerlendirilmiş ve herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır.

    ‘Hakaret eylemi nedeniyle Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi’

    • Olayların başlangıç kısmının benzer olduğu Galatasaray A.Ş. ile Çaykur Rizespor A.Ş. arasında 19.03.2021 tarihinde oynanan müsabakada Çaykur Rizespor A.Ş. Antrenörü Yılmaz Bal'ın ‘Sakin ol’ şeklindeki söylemine Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in ‘Bana mı dediniz, kim o?’ şeklinde cevap verdiği rapor edilmiş ve yapılan bu söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı tespit edilmiş ve bu eylemlerinden dolayı herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır.
    • Ancak, olayın akabinde Fatih Terim ve Galatasaray A.Ş. Antrenörü Ümit Davala'nın küfür içerikli hakaret eden sözler sarf ettiği müsabaka görevlileri tarafından raporlanmış ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesinde yer alan hakaret eylemi nedeniyle hem Fatih Terim hem Ümit Davala PFDK'ya sevk edilmişlerdir.
    • Yukarıda belirtildiği üzere olayların başlangıcı her iki müsabakada da benzer nitelik taşımasına karşın, olayların devamında küfür içerikli hakaretler söz konusu olup bu eylem nedeniyle yapılan disiplin işlemi farklılık arz etmektedir. Somut delillere ve gerekçelere dayanarak yapılan sevk işlemleri hakkında yapılan değerlendirmelerde soyut ve gerçek dışı ifadelerle kişileri töhmet altında bırakan ima ve açıklamalardan kaçınılmalıdır. Bu vesileyle, futbol ailesini bir kez daha dünya ve ülkemizin yaşadığı bu zor zamanlarda sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaya davet ediyoruz."
    Fatih Terim ne demişti?

    Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta tribünle tartışmaya giren Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bunu TFF’nin hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Baykan’a sorun" ifadelerini kullanmıştı.

    İlgili konular:

    Fatih Terim ve Marcao PFDK'ya sevk edildi
    Etiketler:
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hakaret, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köye 2 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikte bulunan bir tepedeki meraya hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri, çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti. Bunları inceleyen vatandaşlar, farklı deniz canlılarına ait türlerin kalıntıları olduğunu değerlendirdikleri şekillerde detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.
    Elazığ'da deniz canlılarına ait fosil bulundu
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet