Galatasaray'da koronavirüs vakası

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/B18Z3aJ5ZF — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 29, 2021

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