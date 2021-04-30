Galatasaray'da koronavirüs vakası

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/B18Z3aJ5ZF— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 29, 2021
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