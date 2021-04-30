Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'i sadece 1 dakika izlemiş: 'Bana onu mutlaka getirin'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, yaptığı asistlerle takımı sırtlayan Rachid Ghezzal'i sezon başında sadece 1 dakika izleyip takıma istediği öğrenildi. Yalçın'ın, "Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin" dediği ortaya çıktı.

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, siyah beyazlı ekibin şampiyonluk mücadelesinde başrol oyuncularından birisi oldu. Ghezzal'in transfer hikayesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın önemli bir etkisinin olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'in maç görüntülerini yalnızca 1 dakika izledikten sonra "Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin" dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı.

Son 9 yılın en çok asist yapan ismi

16 gol pası ve asist krallığında zirvede bulunan, ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, son oynanan Çaykur Rizespor maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal, Süper Lig'de son 9 sezonun en çok asist yapan ismi olurken, Beşiktaş'ta ise son 20 yılın en iyisi unvanını aldı. Bu unvan daha önce 14 asistli Ricardo Quaresma'ya aitti.