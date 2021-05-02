Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım, Bakan Soylu hakkındaki sözlerine açıklık getirdi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bazı takımların maçlarına binlerce taraftarın alınmasına tepki gösterdiği açıklamasındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, üzüntüsünü paylaştı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım, Bakan Soylu hakkındaki sözlerine açıklık getirdihttps://t.co/oY9vMgawgG pic.twitter.com/t5EVAkC73e — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2021

Yıldırım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Samsunspor olarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz TFF 1. Lig’de pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunsporumuzun müsabakalarına hiçbir şekilde seyirci alamayışımızın şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşamaktayız. 30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla basın mensuplarının sorduğu, ‘Maçlarımıza niçin rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz’ sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda Sayın İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak müsamaha gösterildiği hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanının, Sayın İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım. Pandemi yasakları sürecinde. Seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla TFF’nin stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım Samsun ilimizde kurallara uyup da bazı illerde uyulmaması sonucu yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan Sayın İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirlerine sunarım.”

Soylu, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Adana Demirspor taraftarlarının pandemiye rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu sayesinde rahatça stadyumlara girdiğini iddia eden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bitime 1 hafta kala şampiyonluk için çekiştikleri Adana Demirspor’un stadyuma seyirci alması konusunda tepki gösteren başkan Yüksel Yıldırım, ‘Bizim şampiyon olmamız istenmedi. Engellendi.’ ifadelerini kullandı.

Yerel televizyonlara ve ajanslara yaptığı açıklamada Adana Demirspor’un pandemiye rağmen maça seyirci almasını değerlendiren Yıldırım’ın asıl gündem yaratan sözleri şu olmuştu: “Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. Polise ‘Başka takımın taraftarları neden giriyor’ dedim. ‘Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet Müdürü, Soylu’nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu ifadelerin ardından, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.