Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray başkanlığı için adı geçen Adnan Polat ise LigRadyo'ya yaptığı açıklamada aday olmayacağını söyledi. Başkanlık için zamanı olmadığını belirten Polat "Bu dönem başkan adaylığı düşünmüyorum. Yurtdışındayım. Bu dönem önemli yatırımlarım var. İş programım yoğun. Böyle bir fikrim oluşursa basın toplantısıyla açıklardım. Başkanlık zaman ister, zamanım yok" dedi.