Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu: Fatih Terim benimle aynı yaşlarda, artık çağa uygun bir hoca lazım

Galatasaray’da kulüp başkanlığına aday Eşref Hamamcıoğlu, Akşam gazetesinden Serdar Sağlam'a konuştu.
Hamamcıoğlu, şunları söyledi:
- “Bence artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım. Fatih Terim Hoca benimle aynı yaşlarda; 67-68... Bu bir olgunluk dönemi artık. Avrupa'da rekabet farklı bir aşamaya geldi. Futbolcu olarak önemli bir geçmişi olmayan Klopp, Tuchel gibi genç antrenörler oldukça başarılı. Meşhur futbolcular olarak tanımıyoruz bunları ama eğitimliler ve çağa uygunlar. Fatih Hoca ile zamanı gelince konuşulur. Desteği çok değerli olur. Bizim bir parçamız Fatih Terim.
‘Futbol şubesi yüzde 40 küçülmeli’
- Kendi oyuncularımızı, yıldızlarımızı öz kaynağımızdan yaratmamız lazım. Özellikle futbolda. Bugün Galatasaray'ın futbol şubesinin bütçesini yüzde 40 küçültmezseniz, ayağa kalkamazsınız. Mümkün değil. Onun için de altyapıya önem vereceksiniz. Düze çıkılabilmesi için flaş transferlerle iş bitti.
‘Kulüpler Birliği ne iş yapıyor, olmazsa yayın hakları için Netflix ile görüşürüm’
- Kulüpler Birliği ne iş yapıyor, çok anlamıyorum. Nasıl bir birlik? Bugün yayıncı kuruluş fi yatları düşürdü. Ödemeleri geç yapıyor. Kulüpler Birliği'nin buna karşı durması lazım. Bu birlik olmasa belki ben gider yayın hakları için Netflix ile görüşürüm.
‘Store'lar gereksiz yük, Atkı satsan ne olur, satmasan ne olur?'
- Ticari faaliyet denilince Türkiye'de hep store kurmak, atkı, forma satmak anlaşıldı. Atkı satsan ne olur satmasan ne olur? Katma değeri belli. Bugün spor kulüplerinin başındaki en büyük kamburlar bu store'lar. Adam şu dönemde para kazanamıyor, kira veriyor, stok tutuyor. Artık bitti bu iş. Şimdi dijital dönüşüm çağındayız.”
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