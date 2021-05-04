Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu: Fatih Terim benimle aynı yaşlarda, artık çağa uygun bir hoca lazım

Galatasaray'ın 5 başkan adayından biri olan eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, adaylığına dair açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in artık futbol direktörü pozisyonuna geçmesi gerektiğini söyleyen Hamamcıoğlu, genç ve çağa uygun hocaları örnek verdi.