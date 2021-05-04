UEFA, EURO 2020'de takım kadrolarını 26 oyuncuya çıkardı

UEFA'nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadro sayısı değişikliği 2020 Avrupa Şampiyonası'na özel olarak yapıldı.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.



👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 4, 2021

​Açıklamaya göre kararın, Kovid-19 salgını ve karantina süreleri nedeniyle takımların olumsuz etkilenmemesi ve turnuvanın sürekliliğinin sağlanabilmesi için alındığı duyuruldu.

UEFA takvimine göre turnuvaya katılan takımlar, 1 Haziran'da nihai oyuncu listelerini teslim edecekler. Ancak ilk maçtan önce yaşanacak sakatlık ve hastalıklarda gerekli tıbbi onayların alınması halinde, sınırsız değişiklik hakkı ülkelere tanınacak.

Katılımcı ülkeler kadrosunda 26 oyuncu bulunduruyor olsa da, maç listesine 23 oyuncu yazabilecekler.

Ayrıca yeni uygulamaya göre, turnuva sırasında kalecilerin fiziksel olarak hazır olmaması durumunda listeye yeni kaleci eklenebilecek. Bir ya da iki kalecinin oynayabilecek durumda olması buna engel olmayacak.

26 kişilik listeden çıkarılan oyuncular, turnuvanın bütünlüğünün sağlanabilmesi için listeye tekrar dahil edilemeyecek.