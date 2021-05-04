Rus milli kaleci Todua: Kadın futbolcuların maçlardan önce seks yapması normal bir durum

Rusya Kadın Milli Futbol Takımı'nın ve CSKA Moskova kadın takımının kalecisi Elvira Todua, erkeklerin aksine kadınların maçlardan önce seks yapmasının normal bir durum olduğunu ve bununla ilgili bir kısıtlama bulunmadığını söyledi.

Comment Show adlı YouTube kanalının konuğu olan Todua, kadın futbolunda seks ve hamilelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Erkeklerden farklı olarak kadınların maçlardan önce seks yapmasının normal olduğunu ancak büyük bir risk bulunduğunu belirten 35 yaşındaki kaleci, "Örneğin Almanya'da antrenörler, erkeklerin maçlardan önce seks yapmalarını yasakladı. Ancak kadınlarda bunu kimse kontrol etmiyor. Yasaklanması gerekip gerekmediğine dair konuşmalar bile yapılmıyor. Tam bir demokrasi söz konusu" dedi.

Kadın futbolcuların hamile kalmalarına ilişkin açıklamasında Todua, CSKA'da takım arkadaşlarının hamile kalmaları halinde haklarının sözleşmelerle koruma altına alındığını belirtti.

CSKA'da futbolcuların hamile kalması halinde, sözleşmeye göre kulübün hamile futbolcuya ödeme yapması gerektiğini söyleyen Todua, "Ancak bu uygulama her kulüpte böyle değil. Diğer takımlarda hamile kalan futbolcuların sözleşmesinin feshedildiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli eldiven, nisan ayında UEFA Kadınlar EURO 2022 elemelerinde Portekiz'e karşı forma giymiş ve böylece 100. milli maçına çıkmıştı.