Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, 216 genel kurul üyesinin imzası ile adaylık başvurusunu resmen yaptı. Kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Öztürk, "Daha güçlü Galatasaray için hazırız" dedi.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti.

Öztürk, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayan Metin Öztürk, şunları söyledi:

"Biz 20 aydır hazırlanıyorduk. Kulübün özellikle ekonomik manada çok ciddi sorunları var. Bu çok uzun bir hazırlık gerektiriyor. Sponsorluklar, finansallar çok altından kalkılacak bile gibi değil. Onun için biz 44 kişilik bir ekiple Avrupa’dakileri de sayarsak 35 milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu işin altından kalkacağız."

'Bu Kovid koşullarında 1-2 hafta erteleme tabi ki olabilir'

Seçimlerin ertelemesinin konuşulmasının sorulması üzerine Metin Öztürk, "Bizim seçimimiz 29 Mayıs’ta, rakibimiz Fenerbahçe’nin sanırım 6 Haziran’da. Bu covid koşullarında 1-2 hafta erteleme tabiki olabilir. Fenerbahçe’nin haziranda yapılıyorsa bizim eylül, ekime aktarılıyorsa bu sadece kötü niyetli planın bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Ekibiyle birlikte evraklarını teslim etmeye gelmesinin hatırlatılmasıyla ilgili olarak ise Öztürk, "Tüm ekip arkadaşlarımızın burada olması bu konuda herkes ne kadar arzulu, istekli ve inançlı olduğunu gösteriyor. Bu sadece yönetim kurulu üyeleridir. Bu kısıtlama ortamında buraya 44 kişiyi toplayıp sizleri de onları da sıkıntıya sokmak istemedik. Daha güçlü Galatasaray için hazırız" dedi.