Ligin zirvesindeki Beşiktaş borsada da rakiplerini geride bıraktı

Anadolu Ajansı’nın (AA) derlediği verilere göre, spor endeksi, Nisan’da yüzde 6.7 değer kaybetti.

Ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş'ın hisseleri yatırımcısına yüzde 1.08 kazandırarak borsada rakiplerini geride bıraktı.

Mart ayında hisseleri yüzde 109.3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergileyen Beşiktaş böylece Borsa İstanbul'da bu dönemde en fazla kazandıran spor şirketi olmuştu.

Beşiktaş, Nisan ayında da yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak gerçekleşti.

Böylece 2 ay üst üste yatırımcısına kazandıran spor şirketi olan Beşiktaş yeşil sahalardaki başarılı performansını borsada da sürdürdü.