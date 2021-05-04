Roma'nın yeni teknik direktörü Mourinho oldu

Roma Başkanı Dan Friedkin ve Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin tarafından yapılan açıklamada, "Jose Mourinho'yu AS Roma ailesine kabul etmekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝



The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp — AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021

​Deneyimli teknik adamın İngiliz Tottenham kulübündeki görevine son verilmesinin ardından Roma'nın başına getirilmesi, Roma camiasında heyecan uyandırdı.