Lukaku'dan Ibrahimovic'e: Milano kralına itaat edin

İtalya Serie A'da Inter, Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk ambargosuna son verdi. Milano ekibini zafere taşıyan isimlerin başında gelen Belçikalı forvet Lukaku, sezon içinde Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı çekişmeye göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021

​Yaptığı paylaşımda Lukaku, "Gerçek Tanrı kralı taçlandırdı, şimdi itaat edin. Milano’nun kralı belli" ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.

11 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden İnter'de Lukaku, 21 golle gol krallığı sıralamasında 27 gollü Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci sırada bulunuyor. Zlatan İbrahimovic'in bu sezon kaydettiği gol sayısı ise 15.