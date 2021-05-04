Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek Dörtlü Final'e yükseldi

THY Avrupa Ligi çeyrek final 5. maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i İstanbul'da 88-83 mağlup etmeyi başardı ve seriyi 3-2 ile bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Shane Larkin'in özellikle ilk 3 periyot yokları oynadığı karşılaşmada Chris Singleton ise maçın başından sonuna kadar gösterdiği harika performansla mücadeleye damga vurdu.
ANADOLU EFES #FINALFOUR'DA! #BenimYerimBurası #YarımKalanGörev #F4GLORY pic.twitter.com/oGO9UNfJ1O— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 4, 2021
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