Galatasaray Başkanı Cengiz: Aday olup olmamayı gözden geçiriyorum

Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçimiyle ilgili, “Galatasaray'da başkanlık çok değerlidir. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum” dedi.

Adaylığı konusunda henüz net kararını vermeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sabah'tan Levent Tüzemen'e özel açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi.

‘Kendimi önermiş olmam mümkün değil, saçma bir şey’

Kendisini başkan adayı olarak teklif ettiğine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgelerin tamamen düzmece olduğunun altını çizen Cengiz, "Bu mümkün değil. Daktilo ile yazılmış bir metin ile kendimi aday olarak mı önereceğim? Bu saçma bir şey. Kendimi mi önermişim? Asılsız bunlar" diyerek sert çıktı.

‘Adaylar söylemleri ile koltuğu itibarsızlaştırmaya çalışıyor’

Adayların genel olarak söylemleri ile başkanlık makamına zarar verdiklerini söyleyen Cengiz, şöyle devam etti:

"Galatasaray'da başkanlık çok değerlidir. Maalesef başkan adayları, söylemleri ile başkanlık koltuğunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tam bilgiye sahip olmadan, akıllarına gelenleri söyleyip yıpratma politikası uyguluyorlar. Bugün ben, yarın başkası bu koltukta oturabilir. Ama değerli olan başkanlık koltuğudur. Kişilere karşı tepki olabilir ama koltuğa karşı herkes saygılı olmalıdır. O kadar çok bu işlerden sıkıldım ki aday olup olmamayı bile gözden geçiriyorum."

‘Beşiktaş maçı Galatasaraylı oyuncuların final maçıdır’

Başkan Cengiz'in gündeminde Cumartesi günü oynanacak kritik derbi de vardı. Sarı-kırmızılı takım için final olacağını belirten Cengiz, "Beşiktaş maçı, Galatasaraylı oyuncuların final maçıdır. Yüreklerini ortaya koyarak oynasınlar, derbiyi kazansınlar. Kazanmaları da gerekir. Nasıl biz yönetim olarak yerli-yabancı ayırmadan herkesin ödemelerini yapıyorsak, onların da görevi çıkıp sahada sonuna kadar mücadele etmek. Şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Beşiktaş'ı yenersek bu şansımızın olabileceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.