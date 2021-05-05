Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi 2 isim istifa etti

Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyurusunun ardından istifa ettiklerini açıkladı.
Mahmut Recevik, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" paylaşımında bulundu.
Bilgilendirme ;— Mahmut Recevik (@mahmutrecevik) May 5, 2021
Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum. Mahmut Recevik 7228
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