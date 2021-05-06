Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'tan seçim tarihi açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, iptal edilen seçim kararıyla ilgili konuştu ve "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" dedi.

Galatasaray'da dün iptal edildiği açıklanan başkanlık seçimi, camiada kaosa neden oldu. Kararın ardından yönetimde istifalar yaşanırken, başkan adayları Burak Elmas ve Metin Öztürk, karara tepki gösterdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetimden ilk açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Twitter üzerinden seçim tarihine ilişkin bir açıklama yaptı. Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" dedi.