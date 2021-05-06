Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeniden aday olmayacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz adaylık için kararını verdi.
Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" ifadelerini kullandı.
May 6, 2021
Seçim iptal edildi
Galatasaray Kulübü, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Seçim Haziran ayında yapılacak.
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