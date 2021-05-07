Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de kritik 40. hafta müsabakaları yarın yapılacak. Ligde tamamı yarın saat 20.30'da başlayacak 10 maçla, 40. hafta geride kalacak.
Yapılacak müsabakaların ardından sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takımdan 2'si daha belli olabilir.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
- MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
- Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
- Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk
- Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
- Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
- Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
- Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
- Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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