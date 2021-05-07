Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de kritik 40. hafta müsabakaları yarın yapılacak. Ligde tamamı yarın saat 20.30'da başlayacak 10 maçla, 40. hafta geride kalacak.

Yapılacak müsabakaların ardından sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takımdan 2'si daha belli olabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle: