Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha

Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'da, yapılacak başkanlık seçimlerinde Işın Çelebi de aday oldu ve aday sayısı 4'e yükseldi.

Galatasaray’da başkanlık seçimi için dördüncü aday Işın Çelebi oldu. Çelebi, seçim listesini Galatasaray Divan Kurulu’na teslim etti.

Işın Çelebi; Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu’nun ardından başkanlık için dördüncü aday oldu.

Galatasaray Kulübü, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Seçim Haziran ayında yapılacak.