Juventus, Barcelona ve Real Madrid'den ortak açıklama: Baskı ve tehditlere rağmen çözüm arayışında ısrar etmek görevimiz

Avrupa Süper Ligi nedeniyle uygulanan yaptırımlara dair Juventus, Barcelona ve Real Madrid'den yapılan ortak açıklamada, "Baskı ve tehditlere rağmen futbolun iyiliği için sorumlu davranmak ve çözüm arayışında ısrar etmek görevimizdir" ifadelerine yer verildi.

UEFA tarafından Avrupa Süper Ligi'nden çekilmeyen kulüplere yapılacak yaptırımların açıklanmasının ardından Juventus, Barcelona ve Real Madrid'den ortak açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, üçüncü kişilerin baskılarına, tehditlerine ve saldırılarına maruz kalarak acı çekmeye devam ediyorlar. Mahkemeler, FIFA ve UEFA'ya doğrudan veya bağlı organları aracılığıyla, mahkemede bu girişimi engelleyebilecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmalarını emretmiştir. Mahkeme, Avrupa Süper Ligi teklifinin lehine karar vermiştir. Şu anda yargı süreci devam etmektedir. UEFA'dan almaya devam ettiğimiz kabul edilemez baskı ve tehditlere rağmen futbolun iyiliği için sorumlu davranmak ve çözüm arayışında ısrar etmek görevimizdir."