Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre bu akşam saat 20:30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.