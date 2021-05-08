Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig’in 40. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Mete Kalkavan yapacak. Ligde geride kalan haftalarda siyah-beyazlılar 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar ise 75 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

349. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 348 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 484 golüne Beşiktaş 455 ile karşılık verdi.