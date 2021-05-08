Ali Koç: İnsanın 10 tane yüzü olmaz, 1 tane olur

Süper Lig’in 40. haftasında Ankaragücü’nü 90+6’da bulduğu golle 2-1 mağlup eden ve şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş ile farkı 2 puana düşüren Fenerbahçe’de başkan Ali Koç kritik mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi için ikinciliği garantiye almaları gerektiğini söyleyen Ali Koç, “12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik” dedi.

Ali Koç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Goli kimin attığını bile görmedim'

Sezon başından beri takımımıza inandık. İnanmaya da devam ediyoruz. 2 hafta var. Artık Allah ne gösterir bilmiyorum ama biz sonuna kadar mücadelemizi verdik. Dramatik bir maçtı. İki takım için de 3 puan çok önemliydi. İlk yarı Ankaragücü, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik. Son dakikada golü kimin attığını bile göremedim sonradan öğrendim. Biz sezon başından beri takımımıza inandık ve güvendik. İnanmaya da devam edeceğiz.

‘Aksine, çoğu kez mağdur olduk'

Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Buraya kadar gelirken ne kayırıldık, ne ittirildik, ne destek aldık. Aksine çoğu kez mağdur olduk. Sakin kalmaya çalıştık. Biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. Maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, algı yapmadan, yok rakibimiz niye sert muhabbeti yapmadan… Alanya da oynadı, Erzurum’un nasıl oynadığını gördünüz, Ankaragücü de öyle. Her takım kora kor mücadele etmeli, garip garip olaylar da yaşamıyor değiliz.

12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik, tertemiz devam edeceğiz ama trajikomik olaylar yaşanıyor. Şampiyonluğa ulaşamazsak Şampiyonlar Ligi için ikinciliği garantilememiz lazım. Ankaragücü çok iyi top oynuyor. Karşılığı bu olmaması lazım. Şans diliyorum. Süper Lig'e yakışıyorlar.

‘Bize göre net bir kural hatası var'

Ülkemizde, ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, verilen kararlar, karar süreçleri baştan aşağı gözden geçirilmeli. Alper Pirşen çıktı, anlattı. Selahattin Baki birkaç kelime sarf etti. Konuştuktan 30 dakika içinde PFDK’ye sevk edilen ilk kişidir. Bize göre net bir kural hatası var. Normalde böyle bir itiraz varsa, inanmasanız da hakeme maç verilmez. Sizin mevcudiyetiniz bizim için. 12-15 puanımız hakem hatalarıyla heba oldu.

‘Bu ayıptır, utanç verici'