Kayıt
23:49 08 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Ali Koç: İnsanın 10 tane yüzü olmaz, 1 tane olur

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 08
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044042685_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_3c7daca9c7383be380efee6a020327a4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202105081044454399-ali-koc-insanin-10-tane-yuzu-olmaz-1-tane-olur/

    Ankaragücü deplasmanında son dakika golüyle 2-1 galip gelen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç maç sonu açıklamalarda bulundu.

    Süper Lig’in 40. haftasında Ankaragücü’nü 90+6’da bulduğu golle 2-1 mağlup eden ve şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş ile farkı 2 puana düşüren Fenerbahçe’de başkan Ali Koç kritik mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Şampiyonlar Ligi için ikinciliği garantiye almaları gerektiğini söyleyen Ali Koç, “12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik” dedi.

    Ali Koç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

    ‘Goli kimin attığını bile görmedim'

    Sezon başından beri takımımıza inandık. İnanmaya da devam ediyoruz. 2 hafta var. Artık Allah ne gösterir bilmiyorum ama biz sonuna kadar mücadelemizi verdik. Dramatik bir maçtı. İki takım için de 3 puan çok önemliydi. İlk yarı Ankaragücü, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik. Son dakikada golü kimin attığını bile göremedim sonradan öğrendim. Biz sezon başından beri takımımıza inandık ve güvendik. İnanmaya da devam edeceğiz.

    ‘Aksine, çoğu kez mağdur olduk'

    • Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Buraya kadar gelirken ne kayırıldık, ne ittirildik, ne destek aldık. Aksine çoğu kez mağdur olduk. Sakin kalmaya çalıştık. Biz buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar da tertemiz gideceğiz. Maçlardan önce hakemleri hedef tahtasına koymadan, algı yapmadan, yok rakibimiz niye sert muhabbeti yapmadan… Alanya da oynadı, Erzurum’un nasıl oynadığını gördünüz, Ankaragücü de öyle. Her takım kora kor mücadele etmeli, garip garip olaylar da yaşamıyor değiliz.
    • 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu, biz buraya tertemiz geldik, tertemiz devam edeceğiz ama trajikomik olaylar yaşanıyor. Şampiyonluğa ulaşamazsak Şampiyonlar Ligi için ikinciliği garantilememiz lazım. Ankaragücü çok iyi top oynuyor. Karşılığı bu olmaması lazım. Şans diliyorum. Süper Lig'e yakışıyorlar.

    ‘Bize göre net bir kural hatası var'

    • Ülkemizde, ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, verilen kararlar, karar süreçleri baştan aşağı gözden geçirilmeli. Alper Pirşen çıktı, anlattı. Selahattin Baki birkaç kelime sarf etti. Konuştuktan 30 dakika içinde PFDK’ye sevk edilen ilk kişidir. Bize göre net bir kural hatası var. Normalde böyle bir itiraz varsa, inanmasanız da hakeme maç verilmez. Sizin mevcudiyetiniz bizim için. 12-15 puanımız hakem hatalarıyla heba oldu.
    ‘Bu ayıptır, utanç verici'
    • Ali Koç diye hakem varmış, U19 maçımıza atanıyor, birileri Nihat Özdemir’e serzenişte bulunuyor ve MHK başkanını arayarak, ‘Nedir bu rezalet, gereğini yapın’ diyor ve gece yarısı 00:30’da atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Bu ayıptır, utanç verici. Ali Koç’u maçtan almak sokak tabiriyle yemedi. Dost bildiğimiz insanların yaptığı açıklamalar, serzenişler, algılar… Ben bunu kabul etmiyorum. İnsanın 10 tane yüzü olmaz, 1 tane olur. Bizim yüzümüz bu. Belki kabul görmüyor, taraftarlarımızı tatmin etmiyor ama yüzümüz bu.
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pişirme aşamasında müşteriler, pizzaların hazırlanma sürecini bir cam pencereden izleyebiliyor.
    Roma'da taze pizza otomatı: 3 dakikada sıcak pizza veriyor
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet