Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır."
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. pic.twitter.com/7q09lq68HP— TFF (@TFF_Org) May 9, 2021
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