Fanatik Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig'e çıkmanın sevincini, kulübün Twitter hesabından paylaşılan 'Şampiyon Adana Demirspor' tweetinin karekodunu koluna dövme yaptırarak yaşadı. Taraftarın paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor camiasında kutlamalar devam ediyor.

Pandemiye rağmen taraftarların şehirde sokaklara çıkarak kutlamalar yapması gündem olurken, fanatik bir taraftarın, kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan 'Şampiyon Adana Demirspor' tweetinin karekodunu koluna dövme yapması, sosyal medyada viral oldu.

Fanatik Adana Demirspor taraftarı, şampiyonluk tweetinin karekodunu koluna dövme yaptırdı https://t.co/odbQIrMkU8 pic.twitter.com/Wrd4OgUprD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 11, 2021

​26 yıl sonra Süper Lig'e yükselme sevincini yaşayan Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de sezonu 70 puanla şampiyon olarak tamamladı.