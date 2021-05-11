Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybedince Galatasaray zirveye ortak oldu

Lider Beşiktaş, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle zirvede puanlar eşitledi.

81 puanda kalan Beşiktaş, averajla liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise puanını 60'a çıkardı.

Galatasaray'ın deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle zirvede puanlar eşitledi.

Fenerbahçe fırsat tepti

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı kaçırdı.

Fenerbahçe bu sonuçla Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e yenildiği haftada liderlik için büyük bir fırsatı kaçırdı ve 79 puanla 3. sıraya geriledi.

Demir Grup Sivasspor ise bu galibiyetle puanını 62'ye çıkardı.

Galatasaray zirveye ortak oldu

Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki rakiplerinin kaybetmesiyle lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla 2. sıraya yükseldi.

Denizli Atatük Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu (22'), Ryan Babel (35'-pen.) ve Mohamed'den (86'pen.-89') geldi.

Son haftada lider Beşiktaş Göztepe'ye konuk olacak, Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.