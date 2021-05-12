Ankara Barosu'ndan TFF hakkında suç duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreterliği tarafından 03.05.2021 tarihinde ‘Süper Lig Kulüp Başkanlıklarına’ hitaben bir yazı gönderildi.

Yazıda TFF'nin ile İtalyan Gallavotti Bernardini & Partners isimli hukuk firması ile 03.03.2022 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı, bu anlaşma uyarınca ilgili hukuk firmasının Süper Lig kulüplerine ‘hukuki danışmanlık’ hizmeti vermesi halinde ücretinin TFF tarafından karşılanacağı belirtildi.

Ayrıca FIFA, UEFA, CAS nezdinde davalarda bu firma tarafından temsil edilmek istenmesi halinde ise firmanın Süper Lig kulüplerine ‘indirimli’ tarife uygulayacağı belirtildi.

Süper Lig kulüplerinin FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri ile bu kurallara uygun hareket edilmesi konusunda yaşanan hukuki sıkıntılar ve kulüplerin yabancı futbolcu ve teknik adamlar ile imzaladıkları sözleşmelere ilişkin hukuki tavsiye ve danışmanlık alınarak ileride doğabilecek uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının önlenmesinin hedeflendiği yazıda yer aldı.

‘TFF’nin yönlendirmesi talimatlara aykırı’

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’de futbolu ‘özerk’ bir şekilde yönetmekle görevli olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun, kendisine bağlı kulüpleri belirli bir hukuk firması ile çalışmaya yönlendirmesi, teşvik etmesi ve aracılık yapması 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına aykırıdır" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kamu kurumlarına hasredilmiş bir kavram olan ‘özerklik’ ile donatılmış ve Türk sporunu düzenleme ve denetleme yetkileri bakımından GSGM’nin uhdesindeki yetkileri, futbola özgü bir biçimde kullanan TFF tarafından “Süper Lig Kulüp Başkanlıklarına” hitaben gönderilen yazı nedeniyle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin Avukatlık Kanunu’nun 35, 48 ve Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz."