Hollanda Eredivisie Ligi’nde şampiyon olan Ajax bir ilke imza attı.
Koronavirüs pandemisi dolayısıyla bu sezon taraftarlarıyla birlikte maçlarda ve şampiyonluk kutlamasında yer alamayan Ajax kulübü, bu sezon kazandıkları şampiyonluk kupasını eritip minik yıldızlar haline getirerek kombine alan taraftarlarına gönderdi.
Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi.
Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftarlara dağıttı https://t.co/aRSsOAanUC pic.twitter.com/Q8iCQ7aLP9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2021
Hollanda Eredivisie Ligi 2020-2021 sezonunun 32. haftasında 82 puan toplayan Ajax, şampiyonluğunu erken ilan etti.
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