Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftarlara dağıttı

Hollanda'da şampiyon olan Ajax, tribünlerde yer alamayan taraftarları için kupayı eritip, minik yıldızlar haline getirerek taraftarına dağıttı.

Hollanda Eredivisie Ligi’nde şampiyon olan Ajax bir ilke imza attı.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla bu sezon taraftarlarıyla birlikte maçlarda ve şampiyonluk kutlamasında yer alamayan Ajax kulübü, bu sezon kazandıkları şampiyonluk kupasını eritip minik yıldızlar haline getirerek kombine alan taraftarlarına gönderdi.

​Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi.

​Hollanda Eredivisie Ligi 2020-2021 sezonunun 32. haftasında 82 puan toplayan Ajax, şampiyonluğunu erken ilan etti.