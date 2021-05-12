Michael Jordan, Kobe Bryant'ın kendisine attığı son mesajları paylaştı

Basketbol tarihinin en iyi oyuncularından kabul edilen Michael Jordan, ABD merkezli spor kanalı ESPN'de bir programa kısa süreli konuk oldu.

Katıldığı programda Jordan, geçen sene gerçekleşen helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın kendisine attığı son mesajları paylaştı.

Michael Jordan Shares His Last Text Messages With Kobe Bryant https://t.co/TKi4jGiKKO — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) May 12, 2021

​Kobe, hayatta olduğu sıralarda Jordan'ın kızına basketbol koçluğu yapıyordu. Jordan'ın paylaştığı mesajda da Kobe'ye, kızının derslerinin nasıl gittiğini sorduğu görülüyor. Kobe'nin Jordan'a verdiği yanıtta ise "Selam koç. Şu anda kenarda oturuyorum ve rakip takımı 45'e 8 eziyoruz" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Kobe'nin rekabetçi yönünü çok sevdiğini ve onu kardeşi olarak gördüğünü söyleyen Jordan, "Bu, onun en sevdiğim mesajı sanırsam" ifadesini kullandı.

Jordan'ın gösterdiği bir diğer mesajda ise Kobe'nin Jordan'a ait bir şirketin ürettiği içkiyi övdüğü görülüyor.

Basketbol efsanelerinden Kobe Bryant, 26 Ocak 2020 tarihinde kızı ve 7 kişiyle birlikte Los Angeles yakınlarında gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.