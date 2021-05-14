TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun Instagram hesabı ele geçirildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kişisel Instagram hesabının ele geçirildiğini duyurdu.
Türkoğlu, açıklamasında şu ifadere yer verdi:
"Kişisel Instagram hesabım (Kullanıcı adı: hedo79) ele geçirilmiştir. Lütfen bu hesaptan yapılacak paylaşımlara, gelecek mesajlara itimat etmeyiniz. Hesabımla ilgili sorunu gidermeye çalışıyoruz."
Kişisel Instagram hesabım (Kullanıcı adı: hedo79) ele geçirilmiştir. Lütfen bu hesaptan yapılacak paylaşımlara, gelecek mesajlara itimat etmeyiniz. Hesabımla ilgili sorunu gidermeye çalışıyoruz.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) May 13, 2021
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