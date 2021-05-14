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    UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu'na katılarak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Ev Sahibi İstanbul başlıklı oturumda konuşma yaptı.

    Servet Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

    © AA / İsa Terli
    Spor
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    TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali ev sahipliğinin üst üste iki yıl ertelenmesi nedeniyle herkes üzüntülü. UEFA Başkanı Ceferin de üzüntülerini dile getirdi." dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararı nedeniyle UEFA Başkanı Ceferin'in üzüntülerini kendilerine ilettiğini belirtti.

    Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada, TFF'nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni düzenleme hakkının İstanbul'a verildiği Mayıs 2018'den itibaren, bu karşılaşmanın organizasyonuna ilişkin tüm hazırlıklarını uluslararası, ulusal ve yerel makamlarla büyük bir titizlik içinde yürüttüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

    "TFF olarak maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki kapsamlı yenileme işlemlerini özverili çalışmalar sonunda kusursuz bir biçimde tamamladık ve ülkemizin en büyük stadını yeni yüzüyle bu önemli karşılaşmaya hazır hale getirdik. Ayrıca, final maçının takımlar, oyuncular, taraftarlar ve görevliler için sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak için her türlü gayret gösterildi. Bu çabalar organizasyonun son detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a gelen UEFA ve finalist takımların yetkilileri tarafından takdirle karşılandı." 

    "Salgınla mücadeleye karşı hükümetimizin aldığı tam kapanma kararıyla birlikte Türkiye’deki vaka sayısında çok hızlı bir düşüş yaşandığı dönemde, Birleşik Krallık hükümeti ülkemizle ilgili zamanlaması manidar sayılabilecek kırmızı liste kararı aldı" sözlerini kullanan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu karar nedeniyle, İngiltere’den İstanbul’a taraftarların gelişlerinde problemler yaşanacaktı. Ayrıca, takımların ülkelerine dönüşlerinde karantinaya girme zorunluluğu nedeniyle Euro 2020 öncesi büyük güçlüklerle karşılaşacaklarını gördük." 
    Etiketler:
    Aleksander Ceferin, UEFA, Final, UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye Futbol Federasyonu
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