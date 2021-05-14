PFDK'dan Beşiktaşlı Aboubakar ve Cenk Tosun'a ceza

PFDK, ligde oynanan Karagümrük maçının sonundaki olaylar nedeniyle Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a 1 maç, Beşiktaş yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'ye de 1 maç men cezası verdi.

Kulübe ise usulsüz seyirci alınması nedeni ile 200 bin, saha olayları nedeni ile 48 bin, protokole fazla seyirci nedeni ile 48 bin, maske ve mesafe ihlali nedeni ile 24 bin olmak üzere toplam 320 bin TL para cezası verildi.