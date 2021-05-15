Galatasaray'dan 'seyirci' kararı: Yeni Malatyaspor maçında 3-4 bin taraftar olması bekleniyor

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Sarı kırmızılı yönetim, ilgili cezayı ödemeye hazır.