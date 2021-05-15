Fatih Terim: Bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi, çok ciddi yaralar verdiler bize

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz hiç bırakmadık, Florya... Çok da yaklaştık aslında. Burada ve Denizli'de gol yemeseydik... Emeği geçen herkese, bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim.

Basınla ayrı uğraş, hakemlerle ayrı uğraş, TFF ile ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Açıkçası bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Çok ciddi yaralar verdiler bize. Sezon başından beri bakabiliriz. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olabilirdik.

Ben bu yarışımızla gurur duyuyorum. Her şeye rağmen bırakmadık, buraya getirdik. Ben yalnızım derken beni yanlış anladılar. Rakibimizi ve rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz.

Eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Galatasaray'ın her zaman güçlü olması lazım. Düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

Sezonun en ciddi döneminde hocalara söylenecek şey mi bunlar. Sonradan hırslandırmak için dedim gibi şeyler, bunları geçin. Haziranda seçim var, transfer ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Galatasaray'ın ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın bu kadar borcu varken, 5 başkan adayı var. Umarım hazırlardır.

31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik