Emre Belözoğlu: Şampiyonluk yoksa başarı yoktur, bunu kabul edeceğiz

Fenerbahçe teknik sorumlusu Belözoğlu, Kayseri'de 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Fenerbahçe maç kazandığına sevinir ama şampiyon olmadığında, sonuç ne olursa olsun, başarı yoktur. Bunu kabul edeceğiz" dedi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasına Kayserispor deplasmanında giren Fenerbahçe, rakibini 2-1 yendi. Fenerbahçe, bu sonuçla ligi 84 puanlı şampiyon Beşiktaş ve 84 puanlı ikinci Galatasaray'ın ardından 82 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, "Kazandık, Fenerbahçe maç kazandığına sevinir ama şampiyon olmadığında, sonuç ne olursa olsun, başarı yoktur. Biz üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almalıyız. Şampiyonluk yoksa başarı yoktur, bunu kabul edeceğiz" dedi.

Belözoğlu, şampiyon olan Beşiktaş'ı da tebrik etti.