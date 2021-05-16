Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ikinci turunda mücadele eden Kuzey Kore, organizasyondan çekilme kararı aldı.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası koronavirüs nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.

Asya Elemeleri'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu.

Kuzey Kore, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayacağını duyurmuştu.