Uğur Karakullukçu: UltrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık

Galatasaraylı futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, 'Kontra' isimli televizyon programı sonrasında saldırıya uğradığını açıkladı.
Karakullukçu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız."
Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız.— Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) May 16, 2021
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