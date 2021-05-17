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    Fatih Terim

    Fatih Terim Galatasaray'a veda edip Bodrum'a gitti

    © İHA / MEHMET BARLAS - SEMİH CAN YILMAZ
    Spor
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    Sputnik Türkiye
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    Sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurul nedeniyle Galatasaray'daki görevine 'etik' gereği veda etti. Galatasaray'da yeni yönetim başka bir hoca ile çalışmak isterse de önü açık olacak.

    Galatasaray'da sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Fatih Terim, önceki dönemlerde olduğu gibi göreve gelecek olan yönetimin hoca konusunda şeffaf ve sağlıklı karar alması adına Florya’daki mesaisini noktaladı.

    Malatya maçının ardından "Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. Her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Terim ailesi ile birlikte tatil için Bodrum’a gitti.

    Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre artık teknik direktör konusunda kararı haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurulu kazanan Galatasaray başkanı belirleyecek. Galatasaray’ın yeni başkanı, Fatih Terim ile devam etmek isterse projesi, düşünceleri ve planlamasına göre tecrübeli hoca kararını verecek. Sarı kırmızılılar başka bir teknik adam ile çalışmak isterse de bu konuda önü açık olacak.

    Galatasaray'da yanıt bekleyen 3 soru

    Galatasaray’da Fatih Terim dönemi kağıt üzerinde artık sona ererken sarı kırmızılılarda cevap bekleyen önemli konular ve soru işaretler var.

    İçişleri Bakanlığı’nın dün açıkladığı pandemi genelgesinin ardından Galatasaray’ın 29 Mayıs’ta genel kurul yapma şansı kalmadı. Bu gelişmelerin ardından camiada şu soruların yanıtı merak ediliyor.

    1. Şu ana kadar 4 isim adaylığını açıkladığı G.Saray’da seçimli genel kurul ne zaman yapılacak?
    2. Fatih Terim’in sona eren sözleşmesi ile alakalı karar ne olacak? Tecrübeli teknik adam ile yola devam edilecek mi yoksa başka bir futbol aklı, hocası mı G.Saray’ın başına geçecek?
    3. Ortaya çıkan tablo sonrasında Galatasaray'ın kadro planlaması ve yeni sezon transferlerini kim yapacak? Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren 12 futbolcunun durumu ne olacak?

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

    • "41 maç 42 hafta kolay değil. Sıkıştırılmış bir lig. Sadece korona ile rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla beraber uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var ama oyuncularıma teşekkür ettim şimdi kendileriyle helalleşirken. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz hiç bırakmadık, Florya. Çok da yaklaştık aslında. Burada ve Denizli'de gol yemeseydik... Emeği geçen herkese, bizi samimi olarak destekleyen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim.
    • Biz, federasyon ve kurullarına göğsümüzü germişken, federasyona teşekkür edenleri de gördük. Ben yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim ama anlamadılar. Dramatik bir kayıp oldu.
    • Sonradan bunu biz bunların hepsini aştık, içimize attık. Ama Galatasaray'ın çok başka sorunları var. Haziranda seçim var, transfer ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Galatasaray'ın ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın bu kadar borcu varken, 5 başkan adayı var. Umarım hazırlardır. Bu kadar borcun altında bu kadar başkan adayı müthiş. Enkazı temizlemeden önemli yerlere gidemeyiz.
    • 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik."
    Etiketler:
    Futbol, Maç, Fatih Terim, Galatasaray
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