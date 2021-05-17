Galatasaraylılar, UEFA Kupası'nın 21. yıl dönümünü kutluyor

Galatasaray Kulübü, 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal'i mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazanmalarının yıl dönümünde bir video yayınladı. Videoya "Tarih bir kere yazıldı" notu düşüldü.

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabında yaptığı 17 Mayıs paylaşımıyla UEFA Kupası'nı kazanmalarının 21. yılını kutladı. "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşılan videoda, o güne ait bazı fotoğrafların karikatürize edildiği görüldü.

Galatasaray, 2000 UEFA Kupası Finali'nde 17 Mayıs'ta Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'i penaltı vuruşları sonucu 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Bu şampiyonlukla beraber ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısı göstermişti.

​#17Mayıs2000 ve #UEFAKupası etiketleriyle yapılan paylaşımlar, Twitter'da gündem başlıkları arasına girdi.