Galatasaraylılar, UEFA Kupası'nın 21. yıl dönümünü kutluyor

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabında yaptığı 17 Mayıs paylaşımıyla UEFA Kupası'nı kazanmalarının 21. yılını kutladı. "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşılan videoda, o güne ait bazı fotoğrafların karikatürize edildiği görüldü.
Galatasaray, 2000 UEFA Kupası Finali'nde 17 Mayıs'ta Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'i penaltı vuruşları sonucu 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Bu şampiyonlukla beraber ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısı göstermişti.
#17Mayıs2000 ve #UEFAKupası etiketleriyle yapılan paylaşımlar, Twitter'da gündem başlıkları arasına girdi.
#TarihBirKereYazıldı #17Mayıs2000 pic.twitter.com/qRJp2Mbxfy— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 17, 2021
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