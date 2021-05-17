Fenerbahçe: Ali Koç, 20 Mayıs'ta basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı lacivertli kulüpte 5-6 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Ali Koç, aday olup olmayacağını da Perşembe günü yapılacak basın toplantısında duyuracak.
Fenerbahçe, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır" ifadelerini kullandı.
Açıklama | Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecektir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 17, 2021
Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantı, basın mensuplarına açıktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uSxEjN5q05
Emre Belözoğlu devam edecek mi?
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'yla devam edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, basın toplantısında teknik direktör konusunda da açıklama yapması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)