El-Nasr, Talisca'yı renklerine bağladı

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından El-Nasr, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı transfer etti.

Al Nasr kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Talisca'nın transferi konusunda Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou ile anlaşmaya varıldı ve 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

The management of the Saudi club # Al-Nasr has officially signed with Brazilian star Anderson Talisca 🤩

With a contract that extends to 3 years.

We wish him luck with his club pic.twitter.com/w5gSOpOJvD — Lover JD 18❤️ (@aalmalkiaa88) May 17, 2021

​Beşiktaş'ta 2016-2018 yıllarında kiralık olarak forma giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atmış ve 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.