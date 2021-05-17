El-Nasr, Talisca'yı renklerine bağladı

Al Nasr kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Talisca'nın transferi konusunda Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou ile anlaşmaya varıldı ve 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
The management of the Saudi club # Al-Nasr has officially signed with Brazilian star Anderson Talisca 🤩— Lover JD 18❤️ (@aalmalkiaa88) May 17, 2021
With a contract that extends to 3 years.
We wish him luck with his club pic.twitter.com/w5gSOpOJvD
Beşiktaş'ta 2016-2018 yıllarında kiralık olarak forma giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atmış ve 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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