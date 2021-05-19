Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Merhaba Avrupa Ligi, biz yine geldik

Süper Lig’i 5. sırada bitiren ve Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan DG Sivasspor’da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından Avrupa ile ilgili bir paylaşım yaparak, “Merhaba Avrupa Ligi. Biz yine geldik. Sivasspor Kulübü ve Yiğido’nun zamanı” ifadelerini kullandı.