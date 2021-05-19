Hakan Çalhanoğlu'na Katar'dan transfer teklifi

Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na Katar'ın Al Duhail takımı talip oldu. NTV Spor'un Sky Sports'tan aktardığına göre Al Duhail, Çalhanoğlu'na yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

İmza parası olarak da 8 milyon euro teklif eden Katar kulübü, gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, Milan ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 42 maça çıktı ve 9 gol 11 asist üretti.