Melih Gökçek: Ankaragücü iki yılda iki kez küme düştü, bu başarı Mansur Yavaş'ın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün küme düşmesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaragücü'ne hitaben kullandığı "Daha güçlü geri geleceksin" ifadesini eleştiren Gökçek, şunları söyledi:
- "40 yıllık tarihinde Ankara, ilk kez Süper Lig'de takımsız kaldı. Ankaragücü iki yılda iki kez küme düştü. Bu başarı Mansur Yavaş’ın. Mansur Ankaragücü’nü Avrupa’ya taşıyacaktı. Beypazarı'na başkan olduğu yıl Beypazarıspor’u küme düşüren adamın adıdır Mansur Yavaş. Ver gazı."
MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında da küme düşmüştü. Ankara ekibi, geçen sezon Süper Lig'i son sırada tamamlamış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle TFF kararıyla küme düşme kaldırılınca bu sezon da en üst ligde mücadele etmeye devam etmişti.
40 YILLIK TARİHİNDE ANKARA İLK KEZ SÜPER LİGDE TAKIMSIZ KALDI.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 19, 2021
ANKARAGÜCÜ İKİ YILDA İKİ KEZ KÜME DÜŞTÜ.
BU BAŞARI MANSUR YAVAŞ’IN.
MANSUR ANKARAGÜCÜ’NÜ AVRUPA’YA TAŞIYACAKTI.
BEYPAZARI’NA BAŞKAN OLDUĞU YIL BEYPAZARISPOR’U KÜME DÜŞÜREN ADAMIN ADIDIR
MANSUR YAVAŞ.
VER GAZI⤵️ pic.twitter.com/GjyE6QlIa0
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