Melih Gökçek: Ankaragücü iki yılda iki kez küme düştü, bu başarı Mansur Yavaş'ın

Melih Gökçek, Ankaragücü'nün küme düşmesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Gökçek, "Ankaragücü iki yılda iki kez küme düştü. Bu başarı Mansur Yavaş’ın" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün küme düşmesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaragücü'ne hitaben kullandığı "Daha güçlü geri geleceksin" ifadesini eleştiren Gökçek, şunları söyledi:

"40 yıllık tarihinde Ankara, ilk kez Süper Lig'de takımsız kaldı. Ankaragücü iki yılda iki kez küme düştü. Bu başarı Mansur Yavaş’ın. Mansur Ankaragücü’nü Avrupa’ya taşıyacaktı. Beypazarı'na başkan olduğu yıl Beypazarıspor’u küme düşüren adamın adıdır Mansur Yavaş. Ver gazı."

​MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında da küme düşmüştü. Ankara ekibi, geçen sezon Süper Lig'i son sırada tamamlamış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle TFF kararıyla küme düşme kaldırılınca bu sezon da en üst ligde mücadele etmeye devam etmişti.