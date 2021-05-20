Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Farklı bir tavır koymanın zamanının geldiğini belirten Koç, "Dünyayı değiştiremiyorsan kendi dünyanı değiştireceksin. Önümüzdeki sezonda mert dürüst samimi olmayanlara karşı, manipülasyon yapanlara, Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden eleştirenlere karşı daha farklı davranacağız" dedi.

"Tenhada farklı değiliz. Tribünlere oynamıyoruz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak" ifadesini kullanan Koç, bu üç senenin çabuk geçtiğini belirtti. Aday olurken de "2 dönem lazım" dediğini hatırlatan Koç, ilk dönemin iyi geçmediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Bilen bilir, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Burada sonsuza kadar kalmayacağım. Aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını acı bir şekilde tecrübe ettik.

İlk dönemde bazı konularda zorlandık. Zaman zaman bazı planlarımızı hayata geçiremedik. Zaman zaman şartlar konusunda hareket ettik. Ben ve benimle devam edecek arkadaşlarım seçildiğimiz takdirde, bu süreçte gerekli dersleri aldık. Bunu göreceksiniz. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacaktır."

Ali Koç: Aday olduğum zaman da 'En azından 2 dönem lazım' demiştim. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem. Ama bu camianın büyük başarılarla buluşması adına 2. kez başkan adayı olmaya karar verdiğimi paylaşmak istiyorumhttps://t.co/XtY0RNXnPh pic.twitter.com/UEhRGpaxAc — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2021

'Gizli ajandası olanlar, bizde diğer camialardan daha yoğundur'

Koç, zaman zaman yapıcı, zaman zaman da haksız eleştiriler aldıklarını söyledi. "İyi niyet ve samimiyetle yapılan yapıcı, Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlerin her türlü eleştirilerine saygı duyuyoruz. Bazılarından istifade ettik" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti: