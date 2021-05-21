Galatasaray'da 14 milyon euro'luk kriz

Milliyet gazetesi, Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncuların fazla olması nedeniyle yeni yönetimin 'borçsuzluk kağıdı' alabilmesi için 14 milyon euro bulması gerektiğini yazdı.

Galatasaray’da bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim’in durumu, diğer taraftan yeni transfer ve sözleşmesi biten oyuncuların durumu derken şimdi de 'borçsuzluk kağıdı' sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Seçim sürecinin uzaması ve son olaraksarı-kırmızılılardaki belirsizlik artarak sürüyor. Cim-Bom’da ödemelerin ötelenmesi nedeniyle, mali açıdan önemli bir yükün altına girecek.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, haziran ayının sonunda oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödemesi gereken sarı-kırmızılıların giden ve sözleşmesi biten oyuncuların fazla olmasından dolayı işi kolay olmayacak. Normal dönemde futbolculara senetle ilerisi için ödeme günü verilirken, 12 oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi bu konuda işleri zorlaştıracak.

Diğer taraftan 19 Haziran’da seçim yapılsa bile 24-25 Haziran’dan önce yeni yönetimin mazbatasını alamayacağı, kısa süre içinde büyük bir yükün altına gireceği belirtildi.