Final Four öncesi kriz: 'Almanya, Anadolu Efes yöneticileri ve sporcu ailelerine vize vermedi' iddiası

Almanya'nın Final Four için ülkeye gidecek Anadolu Efes'in yöneticilerine ve sporcuların ailelerine vize vermediği ileri sürüldü.

Almanya'nın Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddettiği ileri sürüldü. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş beIN SPORTS çalışanlarının yanı sıra organizasyonu takip edecek diğer medya mensuplarına da şu ana kadar vize verilmediği ifade edildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan iddiaya göre Euroleague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslararası basını almaması şaşkınlık yarattı.

İddia doğruysa Final Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.

Almanya, Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin Final-Four öncesi yaptığı vize başvurusunu reddetti.



Euroleague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen henüz olumlu sonuç alınamadı...



--> https://t.co/f0UTbrWWGz pic.twitter.com/NBiTSDSjfI — Spor Arena (@sporarena) May 21, 2021

Hürriyet'in haberinde ayrıca "Yaşanan bu kriz sonrası Türk Dışişleri'nin de devreye girerek, Alman hükümeti nezdinde girişimlerde bulunması ve Almanya hükümetinin bu kararından vazgeçmesi bekleniyor" notu yer alıyor.