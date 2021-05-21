Mustafa Cengiz: Aziz Başkan 'UEFA karışacak' diyordu, bizde de UEFA darmadağın oldu

"Aziz Başkan diyordu ya, 'UEFA karışacak' diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu" diyen Galatasaray Başkanı Cengiz, "Sevgili Fatih Terim'e Bodrum ve Amerika ile ilgili bir laf etmedim. Ona yanlış laf götürmüşler" ifadelerini kullandı.