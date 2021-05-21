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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

    Mustafa Cengiz: Aziz Başkan 'UEFA karışacak' diyordu, bizde de UEFA darmadağın oldu

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202105211044558912-mustafa-cengiz-aziz-baskan-uefa-karisacak-diyordu-bizde-de-uefa-darmadagin-oldu/

    "Aziz Başkan diyordu ya, 'UEFA karışacak' diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu" diyen Galatasaray Başkanı Cengiz, "Sevgili Fatih Terim'e Bodrum ve Amerika ile ilgili bir laf etmedim. Ona yanlış laf götürmüşler" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Mustafa Cengiz’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:  

    • "Aziz Başkan diyordu ya, 'UEFA karışacak' diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu.
    • Tarihin en iyi savunmasını yaptınız dediler, özel olarak. Adamlar 70 yaşın üstünde, oturdular 3.5 saat bizi dinlediler. Böyle bir şey olamaz. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma ikinci defa ceza vererek, yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıl bizim Avrupa kupalarına katılmamıza izin verdiler. O bize, 2 yılda yaklaşık 80 milyon avro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon euro olabilir. Çünkü marka değeriniz artıyor.
    • Sevgili Fatih Terim'e Bodrum ve Amerika ile ilgili bir laf etmedim. Ona yanlış laf götürmüşler. Başka bir şey için söyledim onu. THY'de öyle bir hakkımız var bizim. Kendisi de beni arayıp, bunu sormadı.
    • Ben kimseye oy atın demem. İki seçim döneminde de bir kişiyi oy için aramadım. Çıkıp yalan söylemesinler. Kimseden destek istemedim. Parasal açıdan demişimdir. Bunu da en çok yapan Abdurrahim Albayrak'tır.
    • Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Hayatının en düzgün Türkçe konuşmasını yaptı zeminle ilgili. Neyse...
    • "Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere.
    • Üç liste vermiş ya, o üç liste seçime girebilir. Tüzükte açık olarak, tam okumuyorlar. 'İptal' yazıyor. Biz bunu değerli hukukçularla konuştuk zaten. Günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben girmeyeceğimi ilan ettim zaten. Girmeyeceğimi öğrendiklerinde oh çektiler. Kendileri yarım yarım listeyle girdi. Onları düzeltsinler diye vakit verdik. Aynı adamlar alınmış, adam haberim yok diyor... Ben böyle bir şey görmedim. Bunları düzeltin dedim sicil kuruluna."
    Etiketler:
    Şampiyonlar Ligi Kupası, Aziz Yıldırım, Galatasaray, UEFA, Mustafa Cengiz
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