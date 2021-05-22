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    Sergen Yalçın

    Beşiktaşlı N’Sakala: Sergen Yalçın bir efsane, 10 numara ihtiyacımız olursa kendisini kullanabiliriz

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    Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Fabrice N'Sakala, "Şampiyonluktan emindik aslında. Bir şekilde, nasıl olursa olsun bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Sonrasında da kazandık ve başardık" dedi. Sergen Yalçın hakkında da konuşan N'Sakala, "O bir efsane, 10 numara ihtiyacımız olursa, kendisini hala kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve kazanılan 2 kupada oldukça önemli yere sahip olan Fabrice N'Sakala, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, futbol dışında da hünerlerini sergilemeyi ihmal etmedi. 30 yaşındaki sol bek, röportajın ardından Fatih Erkoç'un 'Vefasız' şarkısını da söyledi.

    İlk yılında 2 kupa birden kazanmanın yakalanabilecek en büyük başarılardan biri olduğuna dikkat çeken Fabrice N'Sakala, "Benim için gerçekten harika. Burada ilk yılım. İlk yılımda duble yapmak belki de yapabileceğimizin en iyisiydi. Kelimelere dökmek çok zor. Önümüzdeki sezon başlayana kadar da keyfini, tadını çıkartacağız" diye konuştu.

    ‘Büyük bir meydan okumaydı’

    Daha önce Belçika'da bir lig şampiyonluğu yaşadığını ancak Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun daha anlamlı olduğunu söyleyen N'Sakala, "Belçika'da Anderlecht ile bir şampiyonluğum oldu ama Beşiktaş çok daha büyük bir kulüp. Hisler, duygular hatta hissettiğiniz baskı bile fazla. İnanılmaz. Biz bile zaman zaman inanamadık. Burada yaşadığımız şampiyonluk çok daha değerli tabii ki. Burada ligin seviyesi her yıl artıyor. Sezona başladığımız nokta ile bitirdiğimiz noktayı kıyaslarsak büyük bir meydan okumaydı. Başkana verebileceğimiz en büyük hediye olarak düşünüyorum ben bunu" şeklinde konuştu.

    ‘Sezon sonuna doğru stresin olması çok normal’

    Sezonun son 2 maçında ister istemez stres yaşandığını dile getiren tecrübeli savunmacı, "Tabii ki bu 2 maçta stres vardı. Sezon sonuna doğru çok normal. Yorgunluk, sakatlıklar, cezalar oluyor. Stresin boyutu artıyor. Rakiplerimizle puan farkını açma fırsatı yakaladığımız maçlardı fakat yapamadık. Zor maçlardı ancak Göztepe maçında gerekli dirayeti gösterdik. Galibiyeti hak ettik, aldık ve şampiyon olduk" dedi.

    Göztepe maçını kazanacaklarına emin olduklarını dile getiren Fabrice N'Sakala, "Şampiyonluktan emindik aslında. Neredeyse Ocak ayından beri liderliği kaybetmedik. Son maçta da bu mantaliteye sahiptik. Son maçta elimizde olan bu fırsatı başka takımlara veremeyiz. Bunun elimizden kayıp gitmesine müsaade edemeyiz gibi bir mentalite ile sahaya çıktık. Bir şekilde, nasıl olursa olsun bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Sonrasında da kazandık ve başardık" ifadelerini kullandı.

    ‘Şampiyonlar Ligi'nde özel şeyler başarmayı çok istiyoruz’

    Uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğini belirten N'Sakala, şöyle konuştu:

    "Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel bir his. Çok uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulacağım. En son yine Belçika'da oynamıştım. Futboldaki en güzel, en harika turnuvalardan bir tanesi. Herkesin oynamayı isteyeceği bir turnuva. Beşiktaş için de uzun zaman sonra boy göstereceği bir turnuva. Özel şeyler başarmayı çok istiyoruz."

    ‘Rıdvan çok çalıştı ve bunun sonucunda hak ettiğini aldı’

    Aynı mevkide görev aldığı Rıdvan Yılmaz'ın milli takıma seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen N'Sakala, "Öncelikle Rıdvan için çok mutluyum. Milli takıma seçildi. Çok çalıştı ve bu çalışmanın sonucunda hak ettiği bir şeydi. Rekabet, futbolda her mevkide olan bir şey. Neticede kimin oynayacağına hoca karar verir. Biz zaman zaman dönüşümlü oynadık. Dinlene dinlene oynadık. Birbirimizi destekleyerek oynadık. İyi bir kombinasyondu, ben bundan dolayı çok memnundum. Son maçlarda Rıdvan kanat pozisyonunda oynadı. Zaman zaman değişikliklerden sonra ben kanat oynadım. İyi bir ikiliyiz, onun için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

    ‘Bir gün Beşiktaş'ta oynama fırsatı yakalarsam bunu kaçırmayacağım diye kendime söz veriyordum’

    Beşiktaş'ı tuttuğunu ve transferinde bunun çok önemli rol oynadığını söyleyen N'Sakala, şu ifadeleri kullandı:

    "Bir taraftar duygusu diyebilirim bu tercih için. Benim Türkiye'de tuttuğum takım Beşiktaş'tı. Bu Alanyaspor'a transfer olduğumda da aklımdan geçiyordu. Bir gün Beşiktaş'ta oynama fırsatı yakalarsam bunu kaçırmayacağım diye kendime söz veriyordum."

    ‘Herkes sizi hemen öyle bir günde sevmez’

    Sezon başında bazı taraftarlar tarafından tepki görmesi ve gösterdiği performansın eleştirilmesi hatırlatılan 30 yaşındaki sol bek, "Bunlar normal tepkiler. Çünkü, burası büyük takım. Büyük bir takıma geldiğiniz zaman herkes sizi hemen öyle bir günde sevmez. Çok çalışmanız lazım, burada beklentiler çok yüksek. Geldiğim ilk zaman bir PAOK maçımız vardı, Şampiyonlar Ligi maçı. Orada turu kaybettik. Bu da taraftarı mutsuz etti. Normal reaksiyonlar. Zor bir süreçti. Ben de netice olarak Alanyaspor'dan geldim. Beşiktaş'a kıyasla daha küçük bir kulüp. Büyük kulüplerde mental olarak daha güçlü olmalısın. Büyük futbolcular gibi davranmak zorundasın. Finalde elimden geleni yapıp, başarılı olduğumu düşünüyorum" dedi.

    ‘Sergen Hoca, benim yüzde yüzümü vermemi sağladı’

    Teknik direktör Sergen Yalçın'dan çok şey öğrendiğini belirten N'Sakala, "Hocayı ben Alanyaspor'dan tanıyorum. Benim potansiyelimi biliyordur ve beni bu yüzden buraya getirmiştir. Sadece korumak için değil, işin doğrusunu bildiği için bizi korumuştur. Buralarda bir günde takımın parçası olmak çok zor. Hemen takımın vazgeçilmezi olamıyorsunuz. Özellikle şu dönemlerde, koronavirüs zamanlarında Beşiktaş'ın futbolcusu gibi davranmak da çok zor oluyor. Bizi kısıtlayan çok şey var. Onun sayesinde yüzde yüzümü verdim. Sergen Hoca, benim yüzde yüzümü vermemi sağladı. Mental olarak bana çok yardım etti. Çok şey öğrendim, hala daha öğreniyorum. Umuyorum ki önümüzdeki sezonda da aynı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

    ‘Sergen Yalçın bir efsane, 10 numara ihtiyacımız olursa kendisini kullanabiliriz’

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tekniğinin hala mükemmel olduğunun altını çizen N'Sakala, "Kolunda 'Ben efsaneyim' dövmesi bile var. Bu bile nasıl bir efsane olduğunu gösteriyor. Takımın efsanesi olduğunu biliyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, teknik direktör olarak da efsane sıfatını pekiştirmiştir. Bu şekilde kupaları kazanmaya, başarılı olmaya devam ettikçe, daha başarılı olacak. Tabii ki Alanyaspor'da bazen videolarını gösteriyordu. 'Bakın isterseniz yapabilirsiniz' diye. İdmanlara; orada da burada da katıldığı oluyordu. Hala tekniği geçmiş değil, hala mükemmel. 10 numara ihtiyacımız olursa, kendisini hala kullanabiliriz" diye konuştu.

    ‘Tribünde olmadan bu desteği vermek, taraftarlar için hem zor hem de keyifsiz olmuştur’

    Şampiyonluğu taraftara armağan eden N'Sakala, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine destek vermek zordu. Tribünde olmadan bu desteği vermek, taraftarlar için hem zor hem de keyifsiz olmuştur. Şampiyonluklarımızı onlara armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Milli Takım, Türkiye, Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Beşiktaş
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