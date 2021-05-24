TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finali için 'Kuzu kuzu gelip oynayacaklar' demedim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili bir röportajında "Kuzu kuzu oynayacaklar" ifadesinin, kendi ağzından çıkmadığını söyledi. Özmir, "Bunu bir gazete yazmış, onları da kendileri yazmışlar. Ben böyle bir şey söylemedim" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, spor gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs 2021'de İstanbul'da oynanması planlanan, ancak daha sonra Portekiz'e alınan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili konuşan Özdemir, "Kuzu kuzu oynayacaklar" ifadesiyle ilgili konuştu. "Kuzu kuzu oynayacaklar lafı, benim ağzımdan çıkmış bir şey değil. Bunu bir gazete yazmış, onları da kendileri yazmışlar. Ben böyle bir şey söylemedim" ifadesini kullanan Özdemir, şöyle devam etti:

"Niye yalanlamadım? Her söylenene bakarsam, benim zamanım kalmaz. İngiltere'nin kararı aldığı gün, Chelsea ve Manchester City stadı gezdiler, antrenman sahalarını gezdiler, otellere baktılar. Çok beğendiler. Biz 2023'e talibiz. Hem cumhuriyetin hem de TFF'nin kuruluş yılı. UEFA, görüşmeleri yapıyor. İlk yönetim kurulu toplantısında karar alacaklar. Ceferin, Cumhurbaşkanımıza mektup yazdı. Maçı alıyorum ama seyircili maçlarla karşılığını vereceğim dedi. Onlarla ilişkilerimiz çok iyi."

Akşam gazetesinde 7 Mayıs'ta yayınlanan haberde Özdemir'in Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak" dediği ileri sürülmüştü.

Haber, 'TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuzu kuzu gelip oynayacaklar' başlığıyla yayınlanmıştı. Birçok internet sitesi de Özdemir'in demecini Akşam gazetesini kaynak göstererek bu başlıkla haberleştirmişti.

'Birleşik Krallık'ın maalesef siyasi bir karar aldığını söyleyebilirim'

Nihat Özdemir, bu sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin İstanbul'dan alınarak Porto'ya verilmesine ilişkin ise "Birleşik Krallık'ın maalesef siyasi bir karar aldığını söyleyebilirim. UEFA ile görüşerek finalin Wembley'de oynanmasına karşı geldik. İngilizlerin isteği yerine getirilmedi ve maç Porto'ya alındı. Şampiyonlar Ligi finalinden vazgeçmedik. 70 bin kişinin izleyeceği bir Şampiyonlar Ligi finali istiyoruz. Hem Cumhuriyet'imizin hem de federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla 2023'teki finale talibiz. UEFA ile bu görüşmeleri yapıyoruz. İlk kurullarında bunu açıklayacaklar" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi talebiyle ilgili açıklama

Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili yaptığı başvuruyu da değerlendirdi. "Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti" bilgisini veren Özdemir, şöyle devam etti:

"Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru kararı vereceğiz" En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak."

'Ligi kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz'

Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan 'seyircisiz maç' kararıyla ilgili de konuştu. Özdemir, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz" dedi.